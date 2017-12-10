Голова дисциплінарної комісії МОК: спецслужби РФ намагалися стежити за нами

Голова дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Самуель Шмідт заявив про спроби стеження з боку спецслужб РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Aargauer Zeitung.

За його словами, спецслужби РФ намагалися стежити за роботою комісії МОК, яка розслідувала звинувачення в систематичному застосуванні допінгу російськими спортсменами.

"Але перш ніж розпочати роботу, ми вживали заходів безпеки. Члени комісії працювали за комп'ютерами без під'єднання до інтернету, не брали із собою на засідання електронні пристрої, опускали зовнішні жалюзі, перевіряли приміщення на предмет прослуховуючих пристроїв. Ми не хотіли постраждати від своєї наївності", - цитує слова Шмідта DW.

Функціонер також повідомив, що під час однієї з конференцій Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в одному готелі разом з делегацією МОК оселилися працівники російських спецслужб.

"Тоді стало зрозуміло, що ми є конкретною метою атаки", - підкреслив він.

Як відомо, 5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ.