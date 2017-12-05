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Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіаді-2018

Вівторок, 5 грудня 2017, 19:51
Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіаді-2018

Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Однак "чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А самого міністра – Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.

"У Росії відбувалася систематична маніпуляція антидопінговими правилами і системою, і вона відбувалася під керівництвом міністерства спорту", - зазначив глава комісії МОК Самуель Шмід.

Також олімпійський комітет Росії повинен відшкодувати 15 млн доларів витрат МОК, які комітет поніс через розслідування. 

"Ми ніколи ще не бачили такого масштабу маніпуляцій і обману, і це завдало величезної шкоди олімпійському руху", заявив глава комісії МОК.

Рішення прийняли за підсумками доповідей двох комісій МОК під керівництвом Дениса Освальда і Самуеля Шмідта.

Перша розслідувала можливу причетність російського Мінспорту до допінгової системи, а друга ще раз перевіряла допінг-проби учасників Олімпіади в Сочі 2014 року. Обидві комісії створили після розслідування незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяОлімпіадаспорт
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