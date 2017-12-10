У Львові близько 50 тис. осіб залишилися без води

У Львові близько 50 тис. мешканців Личаківського району залишилися без водопостачання внаслідок аварії на магістральному водопроводі.

Про це повідомили у міськраді Львова з посиланням на ЛМКП "Львівводоканал".

Аварія трапилася вночі на магістральному водогоні "Плугів-Винники", подачу води в Личаківський район припинено до часу завершення ремонтних робіт. Відновити водопостачання планують до кінця дня 10 грудня.

Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства ЛМР, вдень на вулицях Личаківського району будуть працювати водовози, які забезпечуватимуть населення питною та технічною водою.

Водовози перебуватимуть за адресами: вул. Медової Печери – Пасічна, вул. Дж. Вашингтона – Шафарика, вул. Довбуша – Кривоноса, вул. Мучна – Крип’якевича, вул. Чехова – Грицая, вул. Личаківська – Голинського.

Як відомо, 10 грудня через сильний дощ та сніг без світла залишилися 84 населені пункти у Львівській та Закарпатській областях.

Українська правда