Погода на вівторок: різке потепління

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Вівторок, 12 грудня 2017, 05:56

У вівторок, 12 грудня, холодне повітря залишить територію України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, в Україні очікується зростання атмосферного тиску і поступове припинення опадів, з південного заходу Європи в Україну стрімко увірветься тепла повітряна маса, тому температура підвищиться.

У вівторок в Україні - без опадів, лише вночі в північних, східних та Полтавській областях очікується невеликий дощ і мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, місцями можливий туман. Вночі на дорогах у всіх регіонах, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західній частині пориви 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25-30 м/с. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, в Закарпатській, Чернівецькій областях та на півдні країни місцями 4-6; вдень 4-9, у південній частині та на Прикарпатті 10-14 вище нуля.

У Києві вночі очікується невеликий дощ і мокрий сніг, слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця; вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0, вдень 6-8 тепла.

Погода на 12 грудня
Погода на 12 грудня

Теми: погода
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