У штабі АТО заявляють про відсутність втрат 12 грудня

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Середа, 13 грудня 2017, 12:57

Доба 12 грудня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Минулої доби сили окупанта продовжували грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи заборонене озброєння, зокрема міномети, танки і навіть важку артилерію. Декілька мінометних снарядів розірвалися на території мирного населеного пункту", – сказав він.

За словами Мотузяника, українські військові вживали контрзаходів, не порушуючи взяті на себе зобов'язання.

"Але найголовніший підсумок вчорашньої доби, це відсутність загиблих і поранених у лавах Збройних силах України", – наголосив речник АТО.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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