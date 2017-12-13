У штабі АТО заявляють про відсутність втрат 12 грудня

Доба 12 грудня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Минулої доби сили окупанта продовжували грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи заборонене озброєння, зокрема міномети, танки і навіть важку артилерію. Декілька мінометних снарядів розірвалися на території мирного населеного пункту", – сказав він.

За словами Мотузяника, українські військові вживали контрзаходів, не порушуючи взяті на себе зобов'язання.

"Але найголовніший підсумок вчорашньої доби, це відсутність загиблих і поранених у лавах Збройних силах України", – наголосив речник АТО.