Трамп поговорив з Путіним про Північну Корею

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 03:35

Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє Reuters.

Два лідери по телефону обговорили "спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї", йдеться в заяві.

Трамп також подякував Путіну "за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічної прес-конференції".

У свою чергу, в прес-службі Кремля повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові.

Теми: Трамп Путін Північна Корея
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