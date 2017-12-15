Трамп поговорив з Путіним про Північну Корею
Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю.
Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє Reuters.
Два лідери по телефону обговорили "спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї", йдеться в заяві.
Трамп також подякував Путіну "за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічної прес-конференції".
У свою чергу, в прес-службі Кремля повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові.
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