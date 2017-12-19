Редактор "Дзеркала тижня" знайшов у своєму кабінеті "жучок"

Перший заступник головного редактора "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у себе в кабінеті прослуховуючий пристрій.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook і опублікував фото.

"Отакий подарунок знайшов сьогодні. Либонь, Святий Миколай підсуєтився)", - написав Рахманін.

"Питання тільки одне. Чому "жучок" такий нестильний? Вперше аналогічний "реманент" виявив у себе в кабінеті ще в 1996-му. І той "жук" був такий же кустарний і незграбний( Не втомлююся повторювати: їй-Бо, несмак і архаїчність колись згублять нашу державу", - додав він.

В коментарі "УП" Рахманін повідомив, що знайшов пристрій у себе в кабінеті.