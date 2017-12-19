В ЄС попередили про наслідки відкату реформ в Україні

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Вівторок, 19 грудня 2017, 19:32

Останні події в Україні, пов’язані з відкатом антикорупційної реформи, можуть поставити під загрозу прогрес, попередньо досягнутий у цьому напрямку.

Про це йдеться у відповіді офісу Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні на відкрите звернення, підписане РПР та низкою громадських організацій напередодні засідання Ради Асоціації 8 грудня, передає "Європейська правда".

"Ми стурбовані останніми подіями в Україні, які можуть поставити під загрозу прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією, якщо не будуть вжиті подальші заходи для забезпечення повної імплементації та сталості досягнутих реформ" - йдеться у документі.

В офісі Могеріні наголосили, що незалежність, ефективність та сталість антикорупційної інституційної структури, включаючи Національне антикорупційне бюро України, та створення ефективної системи перевірки електронних декларацій є надзвичайно важливими для ЄС.

При цьому в ЄС нагадали, що їх підтримка України не є безумовною.

"Наша підтримка України не є безумовною. Кошти ЄС завжди підлягають ретельному моніторингу та звітуванню і супроводжуються рядом жорстких умов, щодо яких повинен спостерігатися довгостроковий прогрес" - йдеться у відповіді Європейської служби зовнішньої дії.

Нагадаємо, 8 грудня Високий представник Європейського з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що боротьба з корупцією є основою для проведення реформ в Україні та важливу роль тут відіграє громадянське суспільство.

Теми: ЄС реформи Україна
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