Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ

359 переглядів
Субота, 2 грудня 2017, 00:01

Кримський правозахисник Юнус Машаріпов заявив про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Машаріпов заявив, що в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він розповів, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, "повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів".

Після цього Машаріпова, за його словами, почали бити і катувати електричним струмом. Правозахисник стверджує, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував його завдання".

Проти правозахисника порушили кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою.

Раніше Машаріпов заявив, що 27 вересня 2017 року невідомі напали на нього, побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в Ялті. 27 вересня він був заарештований Ялтинським міським судом на два місяці за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою. Під час засідання суду правозахисник заявляв про тортури, однак реакції суду не було. Від надання свідчень Машаріпов відмовився.

"На даний момент співробітники ФСБ загрожують мені розправою, доправленням у психлікарню на все життя через те, що за статтею 51 я відмовився від даних мною показань внаслідок тортур", – підкреслив обвинувачений.

У своїй заяві Машаріпов попросив президента України Петра Порошенка захистити його і зробити все можливе для його звільнення. Таку ж заяву було направлено на ім’я керівника управління ФСБ Росії по анекосваному Криму Віктора Палагіна. Реакція відомства на даний момент невідома.

Теми: Крим кримські татари Росія ФСБ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В окупованому Криму Балуха відпустили під домашній арешт 1 грудня 2017, 20:17
Окупанти розмістили в Криму десантно-штурмовий батальйон 1 грудня 2017, 13:46
BBC видалила анонс до Чемпіонату світу з Кримом у складі РФ 1 грудня 2017, 10:11
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ
Головні новини дня - за 60 секунд
В окупованому Криму Балуха відпустили під домашній арешт
Родича Саакашвілі не пустили до України: прикордонники пояснили чому
Усі новини
Вчені довели

Сачі – перший корисний алкоголь із тофу

місто

У Києві будуть евакуювати незаконно припарковані авто

історія

У Wired вийшла стаття про українські радянські мозаїки