Омелян розповів, скільки щороку крадуть в "Укрзалізниці"

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Середа, 20 грудня 2017, 02:28

Голова Мініфраструктури Володимир Омелян заявив, що з бюджету ПАТ "Укрзалізниця" крадеться мінімум 15 мільярдів гривень щороку.

Про це він заявив в ефірі UMN.

"За моїми оцінками, мінімум 15 млрд гривень щороку крадеться з бюджету "Укрзалізниці" в приватні кишені. 15 млрд гривень - це будівництво швидкісної колії між Одесою і Києвом. 15 млрд гривень наступного року - це будівництво євроколії між Києвом і Львовом", - наголосив Омелян.

"Ми маємо впродовж двох років неграбунку абсолютно новий транспортний коридор, який поєднує нас з Європою. На третій рік закуповуємо сучасний рухомий склад і рухаємось по країні швидкістю 200 км/год. Це вартує реформи? Вартує. Це вартує боротьби за Укрзалізницю? Вартує", - підкреслив міністр.

Теми: Омелян Укрзалізниця Мінінфраструктури
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