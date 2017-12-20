СБУ відзвітувала про покараних зрадників і хабарників

16 працівників Служби безпеки України у 2017 році притягнули до відповідальності, четверо уже отримали вирок суду, а справи щодо п’ятьох скеровано до суду.

СБУ повідомляє, що Управління внутрішньої безпеки відомства очищує службу від корупціонерів та зрадників.

"У 2017 році за матеріалами внутрішньої безпеки СБУ до кримінальної відповідальності притягнуто 16 власних співробітників, 11-м з них повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, 4 отримали вирок суду, справи щодо 5-х скеровані до суду", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до 7,5 років позбавлення волі засуджено колишнього старшого слідчого управління СБУ в Львівській області. Полковник юстиції вимагав 300 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за звинуваченням у отриманні неправомірної вигоди.

5 років позбавлення волі отримала працівниця Херсонського управління СБУ. Оперативники спецслужби задокументували, що вона передавала представнику ФСБ Росії службову інформацію з обмеженим доступом.

Придніпровський райсуд Черкас позбавив волі на 5 років співробітника обласного управління СБУ, який несанкціоновано знімав інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем для продажу.

Про підозру повідомлено:

- на Вінниччині підполковнику та майору СБУ, які вимагали 50 тисяч доларів від підприємців за нестворення штучних перешкод для ведення бізнесу.

- на Львывщины співробітнику управління, який разом зі спільником вимагав 10 тисяч доларів та елітне авто у місцевої підприємниці в обмін на не притягнення до відповідальності.

- на Волині полковнику Служби, який просив 17 тисяч гривень у прикордонників в обмін на безкарність за переміщення товарів поза митними пунктами.

Із 2015 року до кримінальної відповідальності притягнуто 66 співробітників СБУ, про підозру повідомлено 56-м. Із них 21-го засуджено, справи щодо 19-ти скеровано судам.