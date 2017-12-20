Суд дозволив заочно судити екс-голову СБУ Якименка

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

Відповідну ухвалу винесла 1 грудня слідчий суддя Печерського районного суду Києва Ірина Литвинова, свідчить Єдиний реєстр судових рішень.

Таким чином суд погодився з аргументами прокуратури, що Якименко переховується від слідства та дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017.

Якименка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції закону від 07.04.2011); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції закону від 05.11.2009); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції закону від 05.11.2009); ч. 1 ст. 408 КК України.

Тобто в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014.

Крім цього в діях екс-глави СБУ вбачають ознаки дезертирства.

Згідно з оперативною інформацією Служби безпеки, Якименко перебуває на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та у Російській Федерації, що також підтверджується засобами масової інформації, зокрема російськими ресурсами.

Водночас Генеральна прокуратура Росії листом від 15 вересня 2017 року відмовила Україні в затриманні та видачі Якименка.

Крім цього Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в міжнародний розшук, бо вбачає "переважно політичний характер" у кримінальному провадженні стосовно Якименка.