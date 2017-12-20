Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

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Середа, 20 грудня 2017, 23:28

Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку, передає Економічна правда.

У повідомленні говориться, що "ПриватБанк" почав судовий розгляд у Високому суді Лондона проти своїх колишніх власників і керівників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або знаходяться під їх контролем", - йдеться в повідомленні.

"Наказ про арешт активів був виданий на підставі детальних доказів, наданих суду, з яких випливає, що панове Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже 2 млрд. Дол. США, в результаті чого, кошти переводилися компаніям, які їм таємно належали або перебували під їх контролем ", - повідомляє прес-служба.

Також наголошується, що за допомогою цього судового розгляду "ПриватБанк" збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.

"ПриватБанк впевнений в тому, що англійський суд розгляне позов справедливо і об'єктивно, а також, що він зможе добитися успіху і поверне кошти, які були незаконно з нього виведені", - відзначають в банку.

Теми: Коломойський Боголюбов Британія суд
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