На трасі Київ – Одеса без заторів, але рух місяцми повільний

Проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено, а на ділянці автодороги Київ – Одеса між Білою Церквою та Жашковим рух транспорту подекуди повільний.

Про це повідомляє станом на 8 ранку 21 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Київській області затори на ділянці автодороги Київ-Одеса між м. Біла Церква та м. Жашків ліквідовано. Відновлено рух транспорту в обох напрямках. Із заторів вивільнено 894 автомобіля, у тому числі за добу 305", – сказано в повідомленні.

Для недопущення ускладнень здійснюється скоординоване регулювання руху.

"На окремих підйомах та спусках спостерігається сповільнений рух", – інформує ДСНС.

Ведуться роботи щодо очищення та обробки протиожеледними засобами проблемних ділянок автодороги Київ – Одеса.

В місцях організованих стоянок поблизу АЗС та придорожніх закладів харчування залишається незначна кількість автомобілів, водії яких прийняли рішення продовжити рух вранці. Зазначені автомобілі транспортному потоку не заважають.

Всього до робіт залучено 55 одиниць техніки та 127 осіб.

ДСНС розгорнула 4 пункти обігріву людей.