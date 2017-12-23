Facebook дозволить відстежувати пости "фабрики тролів"

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Субота, 23 грудня 2017, 11:28

Facebook запустив інструмент, який дозволяє користувачами перевірити, чи стежили вони за постами, створеними "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".

Сторінка називається "Як я можу дізнатися, чи ставив я лайки або стежив за активністю облікових записів у Facebook або Instagram, створених Агентством інтернет-досліджень?".

Однак інструмент доступний не для всіх користувачів, пише "Новая газета".

У Facebook зазначили, що мають намір "захищати легітимність політичних дискусій у нашій спільноті і боротися проти іноземного втручання у вибори", тому вживають заходів для забезпечення додаткової прозорості та безпеки. 

 

Теми: facebook Росія пропаганда
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