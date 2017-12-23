Перестрілку в Одесі влаштували "Самооборона" і екс-айдарівці - ЗМІ

Перестрілку в Одесі в п'ятницю, через яку поліція ввела оперативний план "Грім", влаштували активісти однієї з місцевих "Самооборон" і екс-айдарівці.

Про це пише "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У повідомленні говориться, що айдарівці прибули на місце подій чи то для участі в якійсь масової акції, то чи для її зриву. За однією з версій, мова йде про "прокурорський Майдан", за іншою - вся справа в недільних виборах в об'єднаних територіальних громадах.

"Думська" пише, що "Самооборона" вирішила їм перешкодити, через що і виник конфлікт.

"Самооборонівці давно шукали цих айдарівців, і сьогодні вони їх знайшли на Головатого, де бійці знімали квартиру. Самооборонівців було більше. Айдарівці відстрілювалися, пішли в автосалон, де забарикадувалися. Тоді самооборонівці викликали поліцію, повідомивши про нібито захоплення заручників. Поліцейський спецназ взяв штурмом автосалон, затримав одного активіста. Другому вдалося сховатися. Його пов'язали пізніше на квартирі", - говорить співрозмовник видання.

Пізніше, за словами джерела, айдарівців відпустили. Швидше за все, їм загрожує лише адміністративна відповідальність.

Заступник сотника "Самооборони Майдану" в Одесі Максим Іщук каже, що члени організації брали участі в подіях, але заперечує, що стався конфлікт між самооборонівцями і колишніми бійцями "Айдару".

"Був розбійний напад з боку колишніх добровольців батальйону "Айдар" на квартиру глави осередку Військово-патріотичного клубу "Айдар". Дійсно, там були члени "Самооборони" як люди, що намагалися запобігти злочину, але це був випадковий збіг", - сказав він.

Іщук стверджує, що "Самооборона" як організація прибула на місце для допомоги правоохоронним органам.

"Автосалон не захоплювали. Туди забіг один з нападників, намагаючись сховатися від правоохоронців. Там його і затримали. Стрілянину почали ті, хто нападав", - сказав він.

Як відомо, 22 грудня через стрілянину в Суворовському районі Одеси поліція ввела оперативний план "Грім". Один з учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону.