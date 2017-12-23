"Національний корпус" зірвав пленум комсомольців в Києві

Активісти партії "Національного корпусу" зірвали з’їзд молодіжного крила українських комуністів.

Про це повідомили на сайті партії.

"В суботу 23 грудня активісти Національного Корпусу виявили та знешкодили проведення незаконного збіговиська "молодих лєнінців" в центрі Києва. Заборонений законом, але не ліквідований через слабкість української влади повністю так званий "Лєнінський комуністіческій союз молодьожи" за допомогою своїх кураторів з Росії активно готує плацдарм для відновлення червоної зарази в Україні", - йдеться у повідомленні.

фото зі сайту комуністів

Як стверджують у партії, після "прибуття активістів" молоді комуністи забарикадувались у приміщенні та викликали поліцію, яка застостосувала сльозогінний газ проти членів "Національного корпусу".

Також "НК" опублікувала "документи пленуму".

Водночас на сайті комуністів пишуть, що поліція довго "пасивно спостерігала" за подіями, але була змушена застосувати сльозогінний газ.

"Компартія спрямовує детальну інформацію про черговий злочин олігархо-нацистської хунти в міжнародні правозахисні організації, ПАРЄ, ОБСЄ, в офіс ООН з прав людини", - зазначили там.

Як відомо, 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України.

У січні 2016 року Мін'юст заявив, що Вищий адмінсуд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ, яка намагалася оскаржити свою заборону в Україні.

Вже в грудні 2016 року Компартія заявила, що Європейський суд з прав людини розпочав розгляд її скарги на зняття КПУ з виборів і заборону її діяльності.