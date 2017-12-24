Погода на неділю: дощі з мокрим снігом

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Неділя, 24 грудня 2017, 07:40

У неділю, 24 грудня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі - від 2 тепла до 3 морозу, в східній частині до 5 морозу, вдень по всій Україні 2-7 тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. 

У Києві - мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-2 морозу, вдень - 4-6 тепла.

Погода на 24 грудня
Погода на 24 грудня
Укргідрометцентр

Теми: погода
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