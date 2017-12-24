РФ постійно надсилає запити США про доступ до вилучених дипбудівель

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Неділя, 24 грудня 2017, 19:46

Міністерство іноземних справ Росії постійно надсилає запити в Держдеп США, щоб той дозволив відвідати вилучені дипломатичні будівлі у Вашингтоні, Сан-Франциско і Нью-Йорку.

Про це заявила представник російського дипвідомства Марія Захарова на телеканалі "Росія 1", передає "ТАСС".

"Раз на місяць точно, кілька разів на місяць йдуть запити в Держдеп щодо надання права на відвідування. Держдеп відповідає відмовами. Це нотна листування ведеться. Опрацьовується юридичний аспект як реалізація доручень президента на цьому напрямі", - сказала вона.

Також вона сказала, що не може публічно коментувати судовий розгляд щодо цих будівель.

Як відомо, 1 вересня у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Згодом США провели обшуки у будівлях генконсульства в Сан-Франциско і торгового представництва РФ у Вашингтоні, через які Росія вручила США ноту протесту. Усі три установи перейшли під контроль США.

Росія звинуватила США у захопленні будівель генерального консульства Росії в Сан-Франциско і торгового представництва у Вашингтоні.

Теми: Росія США скандал
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