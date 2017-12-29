Трамп сподівається, що слідство скоро розбереться зі "змовою РФ"

Президент США Дональд Трамп сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Про це він заявив в опублікованому ввечері 28 грудня New York Times інтерв’ю, яке видання назвало імпровізованою півгодинною розмовою у гольф-клубі Трампа в штаті Флорида, інформує "Радіо Свобода".

"Всі знають, що не було змови, і я думаю, що він (Мюллер – ред.) буде чесним", – заявив Трамп.

Президент також заявив, що розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

"Це подає країну в непривабливому світлі. Чим швидше вони розберуться, тим краще для країни", – сказав Трамп, заявивши, що це розслідування лише посилило сторону його прихильників.

Юристи Трампа останніми тижнями говорили про те, що розслідування Мюллера може найближчим часом завершитися, ймовірно, до кінця 2017 року. Сам Мюллер термінів не коментував.

Трамп також сказав New York Times, що не знає, скільки часу триватиме розслідування прокурора.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом". Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв’язках.

Колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав себе винним в тому, що він брехав агентам ФБР, як і екс-радник з нацбезпеки Майкл Флінн. Обоє співпрацюють зі слідчими Мюллера.

Колишньому голові президентської кампанії Трампа Полу Манафорту і його партнеру Ріку Гейтсу були висунуті звинувачення у змові і брехні федеральним агентам. Вони це заперечують.

У січні розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію зі впливу на вибори 2016 року в США на користь Трампа.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія, а також сам Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.