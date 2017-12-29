СБУ: У 2014-му "вагнерівці" майже щодня обстрілювали Луганський аеропорт
Серед загиблих десантників літака ІЛ-76, до збиття якого в 2014 році причетна "ПВК Вагнера", був близький родич самого "вагнерівця".
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив глава Служби безпеки Василь Грицак.
Він розповів, що СБУ продовжує роботу зі встановлення членів "ПВК Вагнера" до військових злочинів на території України та інших держав.
"На сьогоднішній день нами встановлено вже понад 2 тисячі людей з ПВК", – уточнив глава СБУ.
"Ви пам'ятаєте збитий ІЛ-76 над Луганським аеропортом в червні 2014 року, коли загинуло 40 десантників і 9 членів екіпажу. Серед загиблих був і командир відділення 25-ї Дніпровської повітряно-десантної бригади ЗСУ старший солдат Олег Ліфінцев, родом з Каховки", - повідав Грицак.
Ми встановили, що його родич Олексій Ліфінцев - зрадник України з Севастополя, проходить службу в "ПВК Вагнера" і займає посаду командира мінометної батареї, його особистий номер М1184".
За словами Грицака, в української спецслужби є документальна інформація, що частина "вагнеровців" майже щодня влітку 2014 року обстрілювали Луганський аеропорт.
"Ми встановлюємо ступінь спорідненості цих людей, але можу сказати, що це близький родич, і уявіть собі, десантник був в ІЛ-76, а його родич – служить в ПВК", – резюмував глава СБУ.