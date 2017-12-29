СБУ: У 2014-му "вагнерівці" майже щодня обстрілювали Луганський аеропорт

2285 переглядів
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:18

Серед загиблих десантників літака ІЛ-76, до збиття якого в 2014 році причетна "ПВК Вагнера", був близький родич самого "вагнерівця".

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив глава Служби безпеки Василь Грицак.

Він розповів, що СБУ продовжує роботу зі встановлення членів "ПВК Вагнера" ​​до військових злочинів на території України та інших держав.

"На сьогоднішній день нами встановлено вже понад 2 тисячі людей з ПВК", – уточнив глава СБУ.

"Ви пам'ятаєте збитий ІЛ-76 над Луганським аеропортом в червні 2014 року, коли загинуло 40 десантників і 9 членів екіпажу. Серед загиблих був і командир відділення 25-ї Дніпровської повітряно-десантної бригади ЗСУ старший солдат Олег Ліфінцев, родом з Каховки", - повідав Грицак.

Ми встановили, що його родич Олексій Ліфінцев - зрадник України з Севастополя, проходить службу в "ПВК Вагнера" ​​і займає посаду командира мінометної батареї, його особистий номер М1184".

За словами Грицака, в української спецслужби є документальна інформація, що частина "вагнеровців" майже щодня влітку 2014 року обстрілювали Луганський аеропорт.

"Ми встановлюємо ступінь спорідненості цих людей, але можу сказати, що це близький родич, і уявіть собі, десантник був в ІЛ-76, а його родич – служить в ПВК", – резюмував глава СБУ.

Теми: СБУ Донбас тероризм Росія
powered by lun.ua
По темі
Грицак назвав шпигуна Єжова найбільшою спійманою "рибою" 29 грудня 2017, 01:12
Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі MH17 – глава СБУ 28 грудня 2017, 16:13
У бойовиків після обміну лишається більше сотні заручників – СБУ 27 грудня 2017, 18:09
Усі новини
Головні новини
Експертиза підтвердила: на плівках голоси Саакашвілі й Курченка – ГПУ
Цькування собаками та знущання: 4 політв'язнів везуть з Криму до РФ
Директор аеропорту пропонував хабар у 2,5 млн голові Миколаївської ОДА
Геращенко: Травми звільнених заручників свідчать про тортури
Усі новини

"Супкультура": Як ми відкрили точки вуличної їжі у трьох країнах

Як не забути рецепт олів'є

дослідження

Науковці переконують, що люди із зайвою вагою спокійніші