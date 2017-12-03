РФ хотіла підмінити чисту допінг-пробу українки на позитивну

Російська влада вимагала від Григорія Родченкова підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко.

Про це колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) заявив в інтерв'ю The New York Times, пише DW.com.

За словами Родченкова, з проханням про підміну допінг-проби українки на змаганнях в Москві незадовго до Олімпіади в Сочі до нього звернувся колишній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних.

Інформатор WADA зазначив, що відмовився це зробити: "Я не міг так вчинити з невинною спортсменкою. За час роботи я міняв чимало позитивних допінг-проб на чисті, але не навпаки".

Родченков зазначив, що Семеренко і інші українські біатлоністки представляли найбільш серйозну загрозу для російської естафетної команди під час Олімпійських ігор в Сочі.

У підсумку Віта Семеренко завоювала олімпійське золото в естафеті. Російські спортсменки посіли друге місце, проте пізніше вони були позбавлені цієї нагороди після повторного огляду допінг-проб.

Інформатор WADA також розповів в інтерв'ю про участь в підміні допінг-проб на Олімпійських іграх в Сочі нинішнього глави Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександра Кравцова. Так, особистий автомобіль Кравцова нібито використовувався для перевезення чистих допінг-проб.

Григорій Родченков зазначив, що невинних російських спортсменів не повинні усувати від участі в Олімпіаді в Пхенчхані. На його думку, "чистих" атлетів потрібно допустити до Ігор, але не під прапором Росії.

Очікується, що рішення про допуск збірної Росії до зимових Олімпійських ігор в 2018 році буде прийнято на засіданні виконавчого комітету МОК 5 грудня.