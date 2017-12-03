WADA отримало підтвердження існування держпрограми допінгу в РФ

Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що отриманий електронний файл, в якому містилася база даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 до серпеня 2015 року - справжній.

Про це 3 грудня повідомила редакція ARD/WDR, що займається питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA Ґюнтера Юнґера, пише DW.

"Ми завершили криміналістичну експертизу і можемо підтвердити справжність цієї бази даних", - зазначив Юнґер.

Він додав, що її зміст підкріплює ствердження екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про те, що в зазначений період в Росії на державному рівні робилися зусилля "для захисту російських атлетів, які, ймовірно, брали участь у програмі допінгу".

За словами Юнґера, розслідування продовжать, щоб встановити імена конкретних спортсменів.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на засіданні у Лозанні має ухвалити рішення про санкції щодо збірної РФ.

Серед можливих заходів - повна заборона на її участь в ОІ-2018 у Пхенчхані або участь в Олімпіаді під нейтральним прапором і великий штраф.