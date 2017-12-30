Погода на суботу та неділю: плюсова температура, можливий дощ

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Субота, 30 грудня 2017, 08:36

У суботу та неділю в Україні очікують плюсову температуру, подекуди дощ та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У суботу дощі очікують на Правому березі України, у неділю - на заході та півночі пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг.

 

У суботу похолодає на заході, очікується вдень -1...+4 градуси, на решті території України +2...+7, на півдні - до +10 градусів.

У неділю буде холодніше на заході та півночі: -1...+4, на сході, у центрі до +7, на півдні до +9.

"1 січня вночі місцями невеликі опади, проте нічого суттєвого, температура повітря 0...+4 градуси, на заході України, у Чернігівській, Сумській, Харківській областях 0...-3 градуси морозу. Вдень 1 січня без істотних опадів, потепліє до +2...+8 градусів", - зазначила синоптик.

У ніч на 1 січня у столиці близько нуля, вдень 1 січня +4...+6 градусів.

Теми: погода
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