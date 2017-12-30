Кличко обіцяє у 2018 році презентувати Генплан столиці

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Субота, 30 грудня 2017, 18:30

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва.

Про це повідомили на сайті Кличка.

"Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати", - зазначив Кличко.  

Він також сказав, що потрібно ввести практику, щоб одночасно з житловими будинками розбудовувати інфраструктуру: школи, дитячі садки та медичні заклади.

"Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо", - сказав мер столиці.

Теми: Київ Кличко
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