Кличко обіцяє у 2018 році презентувати Генплан столиці

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва.

Про це повідомили на сайті Кличка.

"Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати", - зазначив Кличко.

Він також сказав, що потрібно ввести практику, щоб одночасно з житловими будинками розбудовувати інфраструктуру: школи, дитячі садки та медичні заклади.

"Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо", - сказав мер столиці.