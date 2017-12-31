Канада готова працювати над "дорожньою картою" безвізу для України

2182 перегляди
Неділя, 31 грудня 2017, 10:05

Уряд Канади готовий до обговорення дорожньої карти, що дозволить Україні з часом набути безвізового режиму.

Про це президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Міністр імміграції Ахмед Хусен запевнив нас, що готовий розробити дорожню карту безвізу. Ця дискусія уже ведеться", – заявив він.

"Слід розуміти, що безвізу завтра не буде, але процеси, що призведуть до нього, вже йдуть і ми активно над цим працюємо", – сказав Ґрод.

Він додав, що Канада "досить консервативно ставиться до візових та загалом імміграційних питань".

"Є багато країн, які мають вільну торгівлю з Канадою, але не безвізовий режим. Однак, це питання все ж просувається", – запевнив президент КУКу.

На його переконання, суттєвого прогресу у цьому питанні вдасться досягти вже в осяжному майбутньому.

"Сучасний світ швидко розвивається і економічні зв’язки будуть заохочувати до більшої лібералізації", – зауважив Ґрод.

Теми: Канада безвіз
powered by lun.ua
По темі
Brexit не вплине на підтримку Великою Британією України 28 грудня 2017, 06:07
Фріланд: Українське питання буде важливим під час головування Канади у G7 22 грудня 2017, 04:25
Україна ще не направляла запитів про надання зброї – Фріланд 21 грудня 2017, 23:11
Усі новини
Головні новини
Поблизу Кримського поранено українського бійця
Аваков розповів, скільки його родина отримала за частку "Еспресо"
Між Україною та ОАЕ почав діяти безвізовий режим
У Яценюка розказали за скільки він продав свою частку в "Еспресо"
Усі новини
Лайфхаки

10 лайфхаків, які допоможуть пережити свята

Книги

"Жменька тепла для мами". Уривок із книжки Сашка Дерманського

"Супкультура": Як ми відкрили точки вуличної їжі у трьох країнах