Стан одного з шахтарів, які голодують у Павлограді, погіршився

Стан здоров’я гірника Володимира Бугайова, одного із шахтарів компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля", які другу добу голодують у Павлограді Дніпропетровської області, погіршився.

Учаснику акції протесту довелось викликати швидку, повідомили "Радіо Свобода" в незалежній профспілці у суботу вночі.

За словами самого Володимира Бугайова, у нього різко піднявся тиск.

Медики швидкої допомоги, котрі приїхали на виклик, надали допомогу – зробили ін’єкцію й дали пігулки. Бугайов зазначив, що зараз його стан стабілізувався.

Обоє учасників голодування лишаються на місці проведення акції – у будівлі мерії.

"З нами поспілкувався міський голова Анатолій Вершина, побажав нам успіху і пішов на вихідні. З адміністрації підприємства з нами ніхто не зв’язувався", – сказав "Радіо Свобода" Володимир Бугайов.

Він також заявив про наміри перебувати в будівлі міськради й надалі і не припиняти голодування "до виконання вимог".

Стан другого учасника акції Андрія Карпенка задовільний.

Із тими, хто вдався до голодування, щоночі чергують члени профспілки.

29 грудня в Павлограді двоє шахтарів компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля", гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко, оголосили голодування.

За словами Бугайова, головні їхні вимоги до адміністрації "ДТЕК – Павлоградвугілля" – "припинити тиск на членів незалежної профспілки". Він зауважив, що з вересня, коли на підприємстві створили осередок незалежної профспілки, з роботи звільнили 4 її членів.

Бугайов стверджує, що "адміністрація чинила тиск" також на нього як засновника профспілки.

У компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля" журналістів запевнили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.