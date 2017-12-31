Трамп каже, що в боротьбі з ІДІЛ досягнуто "історичного успіху"

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Неділя, 31 грудня 2017, 14:07

Міжнародна антитерористична коаліція на чолі з США звільнила від бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" майже 100 відсотків територій Сирії та Іраку.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає "Радіо Свобода"

"Ми досягли історичних успіхів у боротьбі з ІДІЛ (раніше поширена назва угруповання "Ісламська держава" – ред.). Наразі коаліція відвоювала майже 100 відсотків територій в Іраку та Сирії, які раніше були під контролем цих терористів", – сказав Трамп.

Як відомо, антитерористична коаліція на чолі з США почала операцію проти угруповання "Ісламська держава" в 2014 році. Коаліція нараховує 74 члени, включно з НАТО, Лігою арабських держав, Європейським союзом та Інтерполом.

У листопаді спеціальний представник президента США в коаліції Бретт Макгарк заявив, що з моменту її створення бойовики "Ісламської держави" втратили 95% території, яку вони раніше контролювали.

У грудні прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді повідомив, що війна його країни проти бойовиків "Ісламської держави" успішно завершена.

Теми: Трамп тероризм США
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