Генсек ООН закликав світових лідерів об’єднатися для подолання розколу

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Неділя, 31 грудня 2017, 19:05

Генеральний Секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що у наступному році перед світом ймовірно постануть багато складних та нових загроз.

Про це він розповів у своєму новорічному зверненні, передає "Голос Америки".

Під час звернення генсек ООН закликав до більшої єдності для того, щоб подолати ці загрози та зробити світ більш мирним.

Адже за його словами, надії на мир не здійснилися і "у багатьох відношеннях світ навпаки пішов у зворотньому напрямку".

"Конфлікти поглибились, з’явились нові загрози. Занепокоєння навколо ядерної зброї на найвищому з часів холодної війни рівні. Кліматичні зміни відбуваються швидше, ніж ми реагуємо. Нерівність в світі зростає, ми є свідками жахливих порушень прав людини. Націоналізм та ксенофобія у момент, коли ми вступаємо в 2018 рік, на підйомі. Я закликаю до єдності", - підкреслив Ґутерріш.

Теми: ООН
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