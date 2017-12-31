Націоналісти анонсували "Бандерівські марші" по всій Україні

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Неділя, 31 грудня 2017, 20:24
24tv

1 січня у 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери.

Про це повідомляє у Facebook рух "Правий сектор".

"Вже завтра, 1 січня 2018 року Божого, урочистими смолоскиповими маршами українці пройдуть вулицями міст України, аби віддати шану Степанові Бандері", - йдеться в анонсі.

Організовують марші місцеві осередки руху.

У ПС розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя.

У столиці маршрут маршу почнеться у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника письменнику. Потім по вулиці Володимирській, через бульвар Тараса Шевченка, вийде на вулицю Хрещатик до Майдану Незалежності, де відбудеться віче.

Українська правда
Теми: Правий сектор мітинги акції
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