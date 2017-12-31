У Канаді заявили про одноголосну підтримку України

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Неділя, 31 грудня 2017, 23:27

Уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви.

Про це розповів президент Конгресу українців Канади Павло Грод, повідомляє "Укрінформ".

"Серед депутатів є майже одноголосна підтримка України, розуміння, що Росія є агресором, і що одним із ключових механізмів стримування РФ є санкції", - заявив він.

"Ризику скасування Канадою санкцій немає. Більше того, в чинному уряді немає жодного міністра, готового порушувати це питання. Всі розуміють, що Росія - країна-агресор і що санкції слід підвищувати", - сказав Грод.

Він додав, що серед депутатів парламенту також наявна міцна підтримка продовження жорсткої санкційної політики стосовно Москви.

Раніше повідомлялося, що українська діаспора у Канаді закликала Оттаву посилити тиск на РФ через переслідування окупаційною владою Криму місцевих активістів.

Теми: Україна Канада Росія санкції
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