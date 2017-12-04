Порошенко: за 2 роки для військових збудують майже 200 гуртожитків
Петро Порошенко ініціював масштабний проект будівництва гуртожитків для контрактників.
Про це він написав у Twitter.
"Я ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників, для того, щоб переселити 25 тисяч військових із наметів, де вони перебували і взимку, із запліснявілих радянських казарм в сучасні комфортабельні помешкання", - підкреслив президент.
За два роки планується переселити 25 тисяч військових із наметів чи запліснявілих радянських казарм – в сучасні комфортабельні помешкання.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 3, 2017
У цьому році розпочалися роботи для першої черги в 91 гуртожиток. У другій половині наступного року планується будівництво ще 93 помешкання pic.twitter.com/9MG9LAtmCf
"У цьому році розпочалися роботи для першої черги в 91 гуртожиток. У другій половині наступного року планується будівництво ще 93 помешкання", - наголосив Порошенко.
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