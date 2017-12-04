Порошенко хоче підняти мінімальну зарплату до 4100 гривень

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Понеділок, 4 грудня 2017, 10:51

Президент Петро Порошенко заявив, що з наступного року планує підняти мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.

Про це він розповів під час виступу на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад у понеділок у Києві.

За словами президента, минулої п'ятниці підприємці поскаржилися йому на дефіцит робочих кадрів.

"Цей дефіцит означає, що в Україні почала зростати вартість робочої сили", - сказав Порошенко.

Він додав, що звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з пропозицією збільшити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.

Президент додав, що минулого року вже була збільшена мінімальна зарплатня в Україні з 1600 до 3200 гривень.

"Це було правильне рішення, і його слід продовжувати. Тому я написав листа до Кабінету Міністрів і тепер публічно звертаюся до прем’єр-міністра із пропозицією наступного року вийти на рівень мінімалки в 4100 гривень", - сказав гарант.

Також Порошенко зазначив, що підприємцям слід наближати рівень заробітної плати до європейського рівня, оскільки тоді у кваліфікованих робітників буде мотивація краще працювати і саме у цих роботодавців, а також це допоможе збільшити надходження до місцевих бюджетів, пенсійного фонду та інше.

Раніше повідомлялося, що бюджетною резолюцією пропонується встановити розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року на рівні 3 723 гривні, з 2019 року - 4 173 гривні, з 2020 року - 4 425 гривень.

Як відомо, із 1 грудня  прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень.

Українська правда
Теми: президент Порошенко зарплати
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