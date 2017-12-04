В Одесі на вулиці вбили людину: в місті введено план "Перехоплення"

2223 перегляди
Понеділок, 4 грудня 2017, 11:15

У неділю ввечері в Одесі на вулиці Бугаївській сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

"Вчора, о 20:14, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаївській. На місці було виявлено тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Особа вбитого встановлена, але не розголошується.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене групою осіб).

"Під особистим керівництвом начальника ГУНП в Одеській області Дмитра Головіна поліцейські всю ніч активно проводили оперативно-розшукові та слідчі заходи по встановленню обставин цього злочину", - розповідають у поліції.

В місті введено план "Перехоплення".

Теми: Одеса надзвичайна подія вбивство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
18-річному "мінеру" одеського аеропорта грозить 6 років тюрми 2 грудня 2017, 18:21
В Одесі поліцейські викрали 120 тисяч доларів 1 грудня 2017, 19:07
До Одеси прибув фрегат ВМС Франції 30 листопада 2017, 11:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Аваков закликає припинити блокувати "Newsone"
Хроніка 4 грудня. У Княжичах смертельна перестрілка, а Яценюк – спікер
Активісти назвали умови зняття блокади телеканалу NewsOne
Філарет готовий зустрітися з Кірілом, але не відмовиться від автокефалії
Усі новини
гастро-тур

Ресторанна премія "Сіль" назвала найкращі заклади України

небайдужі

"Літаючий будинок", або Хто вводить дітей з інтернатів у реальне життя

профайл

Як синьоокий Олешко зробив відомим Романа Луцького