У ВР домовились про дату розгляду бюджету на 2018 рік

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Понеділок, 4 грудня 2017, 12:44

Спікер парламенту Андрій Парубій сподівається, що депутати проголосують за закон про бюджет на 2018 рік до Нового року.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради у понеділок.

За його словами, вже стало традицією ухвалення бюджету "під ялинку" 31 грудня о 4-5 ранку, але цього року є "шанс" зробити це набагато раніше.

"В четвер пропонується перейти до питань бюджету. Це важливий і відповідальний крок. Сподіваюсь, що 7 грудня вдасться згуртовано підійти до цього питання", - сказав Парубій.

Він зазначив, що цього пленарного тижня депутати також мають розглянути внесення змін до податкового та бюджетного кодексу, питання паливно-енергетичного комплексу, проекти законів, що стосуються насильства в сім'ї та ще ряд законопроектів, внесених в міжсесійний період.

Як відомо, 14 листопада Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

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Українська правда
Теми: Верховна Рада Парубій бюджет
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