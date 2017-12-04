У ВР домовились про дату розгляду бюджету на 2018 рік

Спікер парламенту Андрій Парубій сподівається, що депутати проголосують за закон про бюджет на 2018 рік до Нового року.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради у понеділок.

За його словами, вже стало традицією ухвалення бюджету "під ялинку" 31 грудня о 4-5 ранку, але цього року є "шанс" зробити це набагато раніше.

"В четвер пропонується перейти до питань бюджету. Це важливий і відповідальний крок. Сподіваюсь, що 7 грудня вдасться згуртовано підійти до цього питання", - сказав Парубій.

Він зазначив, що цього пленарного тижня депутати також мають розглянути внесення змін до податкового та бюджетного кодексу, питання паливно-енергетичного комплексу, проекти законів, що стосуються насильства в сім'ї та ще ряд законопроектів, внесених в міжсесійний період.

Як відомо, 14 листопада Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

Читайте також: "Хотєлкі" на трильйон. Як депутати правили бюджет-2018