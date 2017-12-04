Адвокат Януковича приніс до суду бруківку і бейсбольні бити

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Понеділок, 4 грудня 2017, 13:53

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито "коктейлями Молотова".

Про це повідомила кореспондент каналу "112 Україна", коли суд оголосив перерву.

Прокурори, які просять суд про спеціальне досудове розслідування у справі про розстріл учасників Майдану, викликали поліцію до зали суду.

Сердюк приніс бруківку, бейсбольні бити і "коктейлі Молотова", щоб провести "експеримент" і продемонструвати суду, що протест на Майдані мирним не був.

 
Адвокат Януковича приніс до суду "коктейлі Молотова"
Скрін-шо

Прокурори заявили, що це порушення в судовому засіданні, а дані речі можуть становити загрозу і чинити тиск на суд.

Вони також наголосили, що бруківка і бити – не ті, що були на Майдані у 2014 році.

 
Поліція встановить склад речовини у пляшках

Станом на 13:45 у суді працює поліція. Слідчі будуть вилучати предмети, які приніс Сердюк, і встановлювати склад речовини у пляшках.

Якщо справу кваліфікують як адміністративну – то адвокату можуть присудити штраф, а якщо як кримінальну – то й позбавлення волі до 3 років

У понеділок суд досліджував відеодокази Януковича, який проходить у справі як підозрюваний.

Адвокати наполягають, що підозру екс-президенту не вручали, і наполягають на відеовключенні Януковича.

Теми: Майдан суд Янукович
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