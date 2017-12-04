Парубія вже попросили викликати керівництво НАБУ, САП, ГПУ та СБУ

До голови Верховної Ради Андрія Парубія надійшло звернення від двох фракцій "БПП" та "Народного фронту" з ініціативою викликати до парламенту представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ.

Про це "Українській правді" повідомив речник голови парламенту Андрій Ковальов.

За його словами, відповідне рішення надійшло до спікера парламенту і потребує голосування народних депутатів.

"Існує стаття 6 регламенту Верховної Ради, яка говорить, що парламентарі можуть запросити на своє засідання і заслухати будь-яку посадову особу, але це питання має бути поставлення на голосування і підтримане третиною голосів від конституційного складу ВР, тобто 150 голосами", - сказав Ковальов.

Він зазначив, що голова ВР має поставити це на голосування і тільки після голосування матиме право запросити представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ до Верховної Ради.

Коли саме це питання буде винесене на голосування парламенту Ковальов уточнити не зміг, але не виключив, що це може бути і у вівторок, 5 грудня.

За інформацією УП, голова НАБУ Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький нині перебувають на форумі з повернення активів, який триватиме до 6 грудня.

Голова СБУ Василь Грицак може не бути у Києві у вівторок.

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов у понеділок під час погоджувальної ради заявив про необхідність викликати для пояснень до Верховної Ради керівництво ГПУ, СБУ, САП та НАБУ.

Його ініціативу підтримав нардеп із фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук ,який закликав НАБУ перестали показувати "серіал про антикорупційну Санта-Барбару".