У фракції Порошенка обрали сторону в конфлікті ГПУ і НАБУ

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив про необхідність викликати для пояснень до Верховної Ради керівництво ГПУ, СБУ, САП та НАБУ.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.

За його словами, необхідно в найближчий час запросити до Верховної Ради керівництво ГПУ, СБУ, САП та НАБУ, щоб вони пояснили свої позиції та відповіли на питання депутатів.

"Ми повністю підтримуємо слова Генпрокурора Юрія Луценка про те, що антикорупційні органи не мають права отримувати дані нечесним шляхом, треба з'ясувати, яким чином використовується контрабандне обладнання. Наразі керівництвом бюро грубо порушується закон про НАБУ", - сказав Герасимов.

Нардеп із фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук також став на бік ГПУ та СБУ у конфлікті цих відомств з НАБУ.



"Хотілося б, щоб з нового року в Україні перестали показувати "серіал про антикорупційну Санта-Барбару". Цей "серіал" дедалі стає все більш руйнівним для авторитету нашої держави. Сплав неспроможності й галасу завдає колосальних втрат", - сказав він.



"Люди зневіряються в антикорупційних реформах. Навіть непрофесіонали бачать політично вмотивовані подвійні стандарти в роботі НАБУ і САП. Певне політичне угрупування використовує НАБУ як інструмент просування свого політичного проекту", - додав нардеп.

Тетерук звернувся з вимогою до НАБУ "припинити цю ганьбу, дотримуватись закону, демонструвати результати, а не посміховисько".

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби. За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів.

У свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник слова Луценко спростував.

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