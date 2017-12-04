Народний депутат хоче купити канал “Еспресо” – Княжицький

Народний депутат та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити телеканал "Еспресо".

Про це в ефірі телеканалу ZIK 3 грудня заявив засновник каналу, народний депутат Микола Княжицький.

"Він хоче купити наш канал. І, думаю, що станеться це і що він його придбає", - сказав засновник каналу.

Княжицький також зазначив, що наразі телеканал є прибутковим, зокрема, завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

"Українська правда" намагається отримати коментару Жеваго з цього приводу.

Телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

В серпні цього року співвласниками телеканалу "Еспресо" стали екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, дружина глави МВС Інна Авакова та дружина засновинка каналу Лариса Княжицька.