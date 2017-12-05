МЗС ФРН: За Трампа Вашингтон перестав бути глобальною політичною силою

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Вівторок, 5 грудня 2017, 05:11

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель наполягає на необхідності перегляду політики Німеччини і Європи щодо Вашингтона у зв'язку з тим, що за президента Дональда Трампа США "слабо" відповідають ролі глобальної політичної сили, яку грали раніше.

Це випливає з тексту, підготовленого для виступу Габріеля у вівторок, 5 грудня, на берлінському форумі з питань зовнішньої політики, організованому німецьким Фондом імені Кербера, пише DW.com.

Витяги з документа наводить газета Süddeutsche Zeitung. Та "безсумнівність, з якої ми сприймаємо і оберігаємо роль США в світі - навіть при наявності випадкових протиріч" з ними - перестає бути непорушною, підкреслює міністр.

"Вашингтон і сам поступово починає розглядати Німеччину інакше, ніж раніше – як "одного з багатьох партнерів", - вважає Габріель.

"Це також означає, що нас неминуче сприймають як конкурентів", - додає він.

На думку глави МЗС ФРН, логічний висновок з ситуації, що складається: Берлін надалі повинен більш впевнено заявляти про свої потреби.

"Нам слід позначати свої позиції і, при необхідності, проводити межу", за яку не можна заходити навіть "партнерам", вважає Габріель, підкреслюючи, що керуватися необхідно, в першу чергу, "власними інтересами".

Як приклад подібних рішень глава зовнішньополітичного відомства навів санкції щодо Росії, які Конгрес США схвалив цього літа і які в кінцевому підсумку можуть вплинути на енергопостачання ФРН.

Обмежувальні заходи поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку-2". За допомогою нього по дну Балтійського моря російський газ повинен поставлятися в Німеччину і далі в інші держави ЄС.

У тексті законопроекту, який 25 липня схвалила Палата представників Конгресу США, протидія цьому енергетичному проекту прямо згадується як одна з цілей американської політики.

Теми: Німеччина США газ Росія санкції
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