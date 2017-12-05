Трамп відклав рішення про перенесення посольства США в Ізраїлі в Єрусалим

Президент США Дональд Трамп відклав прийняття рішення про місце розташування американського посольства в Ізраїлі.

Про це повідомив представник Білого дому Хоган Гідлі, пише DW.com.

Американський лідер повинен був визначитися, як вчинити стосовно схваленого Конгресом США ще в 1995 році закону про перенесення американського диппредставництва з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Набуття ним чинності протягом минулих 22 років постійно переносилося (кожен раз на півроку) з тим обґрунтуванням, що це зашкодить безпеці Сполучених Штатів.

Підписати указ про відстрочення або ж відмовитися від нього Трамп, як очікувалося, мав у понеділок. Проте, даний крок зроблений не був.

Як пояснив Гідлі, відповідне рішення буде прийнято в найближчі дні. Конкретного терміну він, однак, не назвав.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації повідомила, що американський лідер найближчим часом має намір оголосити про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Про готовність це зробити Трамп заявляв ще на етапі своєї виборчої кампанії.

Тим часом ряд європейських політиків вже виступив проти подібних планів американської адміністрації. Так, французький лідер Емманюель Макрон 4 грудня поспілкувався з Трампом і в телефонній бесіді висловив упевненість, що статус міста має бути визначений в ході мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями.

У свою чергу, прес-секретар президента Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса заявив, що якщо США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю, це буде означати "повне руйнування мирного процесу".