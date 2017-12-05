У Саакашвілі вдома обшук

У квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі обшук

Про це заявив соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе.

"У Михайла Саакашвілі будинку ламають двері! Вулиця Костьольна 7, кв 32. Збираємося!", - написав він у facebook.

За словами Сакварелідзе, Саакшвілі перебуває на даху будівлі. У квартирі обшук.

Фото Сакварелідзе

Прес-секретар Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає.

За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".

Фото УП

Біля будівлі у центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.

Через "слідчі дії" тимчасово обмежено рух, журналістів не пускають.

Станом на 8:30 Сакварелідзе також не пускають.

Адвокатів також не пускають.