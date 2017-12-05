У Саакашвілі вдома обшук
У квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі обшук
Про це заявив соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе.
"У Михайла Саакашвілі будинку ламають двері! Вулиця Костьольна 7, кв 32. Збираємося!", - написав він у facebook.
За словами Сакварелідзе, Саакшвілі перебуває на даху будівлі. У квартирі обшук.
Прес-секретар Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає.
За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.
Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".
Біля будівлі у центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.
Через "слідчі дії" тимчасово обмежено рух, журналістів не пускають.
Станом на 8:30 Сакварелідзе також не пускають.
Адвокатів також не пускають.
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