Ірина Луценко не бачить шансів, що продаж землі буде за рік

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Вівторок, 5 грудня 2017, 09:06

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко виключає введення ринку землі з 2019 року.

Про це вона повідомила під час ефіру телеканалу "Прямий", передають "Українські новини".

"Немає шансів, що продаж землі буде з 2019-го року... Мінімум 2 роки буде наводитися порядок. Два роки будемо підходити до розробці цих механізмів", – сказала Ірина Луценко.

За її словами, перед тим, як скасовувати мораторій на продаж землі, потрібно навести порядок із землями в країні.

"Що означає ринок землі? Доти, поки ми не наведемо порядок з реєстрацією, наповненням землями сільгосппризначення, землями комунального призначення, землями, які залишилися після розпаду колгоспів, потрібно перевірити, чи оцифрована вся земля. Зараз близько 30% землі перебуває в тіні, незаконно засаджується, податки не платяться, місцева громада від цього нічого не отримує", – пояснила Луценко.

Вона висловила позицію президента Петра Порошенка, що мораторій буде знято тоді, коли держава знатиме власників всієї землі в країні.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд за якнайшвидше прийняття пенсійної й земельної реформ.

Порошенко виступає за якнайшвидше проведення земельної реформи й надання можливості продажу земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет міністрів планує провести загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення у 2018 році.

Теми: земля законодавство БПП
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