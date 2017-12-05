Під будинком Саакашвілі чоловік погрожував самоспаленням

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Вівторок, 5 грудня 2017, 10:08

Чоловік, який назвався Іваном Українцем, погрожував вчинити акт самоспалення на зібранні під будинком екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.   

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події. 

Чоловік заліз на газову трубу на будинку по вулиці Костельній, 5. Спершу він звідти кидав петарди. А потім сказав, що в нього є бензин і він усіх спалить. 

 
Фото Євгена Руденка, УП 

Він дістав 2-літрову пляшку бензину і став поливати себе та правоохоронців, що стояли під будинком. 

До нього залізли двоє правоохоронців і зняли з будинку. 

 
Фото Євгена руденка, УП

На прохання прокоментувати свої дії, Українець сказав: "Мене дістав цей бєспрєдєл. Хотів усіх спалити. Хотів з собою на той світ забрати кілька мусорів".

Доповнюється...

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