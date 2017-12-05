Рада взялася за заперечення російської агресії

Верховна Рада внесла до порядку денного законопроект №7354 щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту російської воєнної агресії до України.

За внесення документу на розгляд парламенту проголосувало 227 народних обранців.

На сайті Ради повідомляється, що законопроект, авторства нардепів Антона Геращенка, Андрія Тетерука, Тетяни Чорновол та Ігора Лапіна, був зареєстрований 5 грудня.

Також зазначається, що 5 грудня документ був переданий на розгляд Верховної Ради.

В пояснювальній записці проекту вказано, що завдання документу - встановити кримінальну відповідальності за публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, оскільки "причетні до цього особи фактично виправдовують злочинні дії російської влади, спрямовані на порушення територіальній цілісності і суверенітету України, спрямовані на знищення України як держави".

Зазначається, що проектом пропонується внести доповнення до Кримінального кодексу новою статтею 442-1. "Публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України", в якій передбачається кримінальна відповідальність за публічне заперечення факту воєнної агресії Росії до України.

Так, публічне заперечення факту російської воєнної агресіїі, а також виготовлення та розповсюдження матеріалів із таким запереченням карається штрафом від 3 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років.



Ті самі дії, вчинені службовими особами або якщо вони вчинені повторно, –караються позбавленням волі на строк до п’яти років.



Крім того, пропонується надати право здійснювати досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 442-1 Кримінального кодексу України, слідчим органам безпеки України.