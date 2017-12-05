Укрзалізниця планує купити 60 купейних вагонів наступного року
У 2018 році ПАТ "Укрзалізниця" планує оновити 1/6 парку пасажирських вагонів шляхом придбання 60 купейних вагонів та модернізації 260 вагонів.
Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє сайт товариства.
"У 2018-му році запланували придбати 60 купейних вагонів та модернізувати 260, із яких у 100 замінимо туалетні системи та системи кондиціювання. Разом із цьогорічними обсягами оновлення – це майже 1/6 парку, який ми на сьогодні експлуатуємо", - сказав він.
У 2018-му році запланували придбати 60 купейних вагонів та— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) December 5, 2017
модернізувати 260, із яких у 100 замінимо туалетні системи та системи кондиціювання. Разом із цьогорічними обсягами оновлення – це майже 1/6 парку, який ми на сьогодні експлуатуємо.
За словами Кравцова, "Укрзалізниця" також планує придбати 10 швидкісних електропоїздів у наступні роки та 11 дизель-поїздів у 2018-2019 роках.
Також заплановано оголосити тендер на придбання 5 приміських електропоїздів, із яких 2 очікується закупити за кредитні кошти державного банку Німеччини KFW.
За словами Кравцова, це буде найбільший показник оновлення, який мала "Укрзалізниця" за останні 15 років.
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