Укрзалізниця планує купити 60 купейних вагонів наступного року

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Вівторок, 5 грудня 2017, 17:33

У 2018 році ПАТ "Укрзалізниця" планує оновити 1/6 парку пасажирських вагонів шляхом придбання 60 купейних вагонів та модернізації 260 вагонів.

Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє сайт товариства.

"У 2018-му році запланували придбати 60 купейних вагонів та модернізувати 260, із яких у 100 замінимо туалетні системи та системи кондиціювання. Разом із цьогорічними обсягами оновлення – це майже 1/6 парку, який ми на сьогодні експлуатуємо", - сказав він.

За словами Кравцова, "Укрзалізниця" також планує придбати 10 швидкісних електропоїздів у наступні роки та 11 дизель-поїздів у 2018-2019 роках.

Також заплановано оголосити тендер на придбання 5 приміських електропоїздів, із яких 2 очікується закупити за кредитні кошти державного банку Німеччини KFW. 

За словами Кравцова, це буде найбільший показник оновлення, який мала "Укрзалізниця" за останні 15 років.

Теми: Укрзалізниця держзакупівлі
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