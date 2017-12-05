Бойовики 13 разів порушили перемир'я, епіцентр – Луганський напрямок

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Вівторок, 5 грудня 2017, 18:35

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів, які заборонені Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 грудня 2017 року.

Зазначається, що епіцентром протистояння залишається Луганський напрямок.

"Тут знову зафіксовано ворожі обстріли з мінометів калібру 120-мм у районі Новозванівки, Катеринівки і Травневого", - йдеться у повідомленні.

Бойовики декілька разів вели вогонь з гранатометів по оборонцях Кримського та Світлодарська, із озброєння БМП стріляли по захисниках Зайцевого, а зі стрілецької зброї – по наших воїнах біля Лобачевого і Новолуганського.

"На Донецькому напрямку окупанти випустили понад півсотні мін 82-го калібру неподалік Авдіївки і Опитного. А з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали наші опорні пункти поблизу Талаківки", - зазначають у штабі.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська вже 13 разів порушили режим припинення вогню.

Теми: Донбас війна АТО Росія
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