Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіаді-2018

Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Однак "чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували ні одного співробітника міністерства спорту РФ. А самого міністра – Віталія Мутко пожиттєво дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Рішення прийняли за підсумками доповідей двох комісій МОК під керівництвом Дениса Освальда і Самуеля Шмідта.

Перша розслідувала можливу причетність російського Мінспорту до допінгової системи, а друга ще раз перевіряла допінг-проби учасників Олімпіади в Сочі 2014 року. Обидві комісії створили після розслідування незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена.