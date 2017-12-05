Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпіаді-2018

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Вівторок, 5 грудня 2017, 20:51

Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Однак "чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували ні одного співробітника міністерства спорту РФ. А самого міністра – Віталія Мутко пожиттєво дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Рішення прийняли за підсумками доповідей двох комісій МОК під керівництвом Дениса Освальда і Самуеля Шмідта.

Перша розслідувала можливу причетність російського Мінспорту до допінгової системи, а друга ще раз перевіряла допінг-проби учасників Олімпіади в Сочі 2014 року. Обидві комісії створили після розслідування незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена.

Теми: Росія Олімпіада спорт
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