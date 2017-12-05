Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ

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Вівторок, 5 грудня 2017, 22:13

Європейська служба зовнішніх дій у вівторок ввечері поширила  заяву за підписом речниці Майї Косьянчич щодо ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні.

Документ опублікований на офіційному сайті ЄСЗД, передає "Європейська правда".

У цій заяві Євросоюз вперше чітко зайняв сторону НАБУ у конфлікті між українськими правоохоронними органами та поклав вину за загострення на Генеральну прокуратуру.

"Публічне розкриття розслідування фактів корупції з боку Генеральної прокуратури суттєво послаблює можливості Національного антикорупційного бюро проводити ефективні розслідування,  а також підриває віру людей у можливість ефективної протидії корупції", - йдеться у заяві речниці ЄСЗД.

В Брюсселі нагадали, що боротьба з корупцією залишається "ключовим елементом розвитку відносин України та ЄС", і наголосили, що від ефективності антикорупційної компоненти залежить успіх всіх інших реформ.

В Євросоюзу закликали українську владу  "посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити незалежність, операційну спроможність  та ефективність антикорупційних інституцій". "Роботу цих органів треба посилювати, на не підривати", - дорікнули в ЄСЗД.

Теми: ЄС НАБУ Генпрокуратура
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