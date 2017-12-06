У Києві - спроба штурму наметового містечка Саакашвілі

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Середа, 6 грудня 2017, 06:37

Біля Марііїнського парку - спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Близько 6 ранку правоохоронці провели спробу штурму частини намету в Маріїнському парку.

Серед соратників Саакашвілі є постраждалі.

Протестувальники зміцнюють барикади та зносять шини до наметового містечка.

Нардеп Семен Семенченко роздає інструкції самообороні наметового містечка.

Саакашвілі - в готелі "Київ" під охороною.

 

 
 
 

Теми: Саакашвілі
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